Мешканцям прилеглої території до ЗАЕС роздали таблетки калію йодиду, — Ляшко

Міністерство охорони здоров'я вирішило роздати місцевим жителям прилеглих до Запорізької АЕС населених пунктів таблетки калію йодиду.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Ми – Україна".

"Кожного ранку ми маємо оновлений прогноз, як рухається хмара. Якщо ми побачимо, що був вибух, яка кількість реакторів… від цього залежатиме зона ураження. На підконтрольній території Запоріжжя таблетки вже були роздані", – розповів Ляшко.

МОЗ також підготувало запаси таблеток для тих, хто потрапить під дію радіоактивної хмари пилу на випадок, якщо росіяни реалізують план з підриву ЗАЕС.

Ляшко зауважив, що тим, у кого ще немає таблеток, слід звернутися до сімейного лікаря.

Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, відомо, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. МАГАТЕ відомо про це, але генеральний директор агентства Рафаеля Гроссі заявив, що під час візиту жодних мін не виявив.