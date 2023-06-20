Россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС: Буданов рассказал, что известно

Российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности заминирован пруд-охладитель.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю определенная. Потому что Запорожская АЭС как находилась, так и находится под временным контролем оккупационных войск", - отметил он.

Буданов напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они уничтожили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

"Но второе, самое страшное, это то, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", - подчеркнул он.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

В "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для ЗАЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности. Впрочем, поскольку АЭС остановлена, уровень воды в пруду-охладителе не меняется.