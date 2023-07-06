Ситуація на ЗАЕС. Живлення станції від основної лінії вдалося відновити

На Запорізькій атомній електростанції поновили живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Про це 6 липня повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін, передає пресслужба компанії.

"Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ", – зазначив Котін.

Запорізька АЕС: що сталося з живленням станції

У в ніч на 4 липня ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі потужністю 750 кВ, тому станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію. До підключеня всіх енергоблоків до резервної лінії станція перебувала в режимі часткового блекауту.

Перед повномасштабним російським вторгненням ЗАЕС мала шість ліній живлення. Однак потім деякі з них були пошкоджені. Єдина резервна лінія, яка ще працювала, була пошкоджена 1 березня, а відновили її аж 1 липня.

І саме за рахунок цієї лінії потужністю 330 кВ Запорізька АЕС отримувала живлення після нещодавньої втрати енергії з основного джерела.