Ситуация на ЗАЭС. Питание станции от основной линии удалось восстановить

На Запорожской атомной электростанции возобновили питание от основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. Об этом 6 июля сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин, передает пресс-служба компании.

"Сейчас питание на станции возобновлено и сегодня она питается от двух линий, одна 750 кВ, другая 330 кВ", - отметил Котин.

Запорожская АЭС: что произошло с питанием станции

В ночь на 4 июля ЗАЭС потеряла питание с основной внешней линии электропередачи мощностью 750 кВ, поэтому станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию. До подключения всех энергоблоков к резервной линии станция находилась в режиме частичного блекаута.

Перед полномасштабным российским вторжением ЗАЭС имела шесть линий питания. Однако позже некоторые из них были повреждены. Единственная еще работавшая резервная линия была повреждена 1 марта, а восстановили ее аж 1 июля.

И именно за счет этой линии мощностью 330 кВ Запорожская АЭС получала питание после недавней потери энергии из основного источника.