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Что задумал Кремль: в разведке рассказали, зачем посланник Путина приехал на ЗАЭС
6 июля на территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции прибыл первый замглавы администрации лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Путин отправил на ЗАЭС своего "смотрящего"
"Официальная цель приезда Кириенко – ознакомление с состоянием дел на станции и проверка общей безопасности. Неофициально – посланник Путина должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом ", - отмечают в разведке.
Там напоминают, что после начала вторжения большая часть квалифицированного персонала станции либо покинула оккупированные территории, либо отказалась подписывать навязанные договоры с "Росатомом".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, попытка привлечения российских сотрудников также не принесла ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС даже, несмотря на обещанные зарплаты и льготы.
Что планирует Кремль
"Согласно полученной информации на станции проведено совещание с участием Кириенко и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого по дополнительному стимулированию потенциальных работников из России", - сообщили в ГУР МО.
По данным разведки, для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара.
"Планируется, что таким образом будет расселено до 4 500 россиян. Впрочем, желающих ехать на ЗАЭС немного", - подчеркнули в ГУР МО.
Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта
Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.
А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.
Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинять Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.
В свою очередь россияне начали распространять сообщения о том, что в ночь на 5 июля ВСУ якобы планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Как заверили в украинской разведке, это только очередная информационная провокация противника.
Несмотря на напряженную ситуацию, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции , не обнаружили на ЗАЭС никаких взрывоопасных предметов.
Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.