Что задумал Кремль: в разведке рассказали, зачем посланник Путина приехал на ЗАЭС

6 июля на территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции прибыл первый замглавы администрации лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Путин отправил на ЗАЭС своего "смотрящего"

"Официальная цель приезда Кириенко – ознакомление с состоянием дел на станции и проверка общей безопасности. Неофициально – посланник Путина должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом ", - отмечают в разведке.

Там напоминают, что после начала вторжения большая часть квалифицированного персонала станции либо покинула оккупированные территории, либо отказалась подписывать навязанные договоры с "Росатомом".

Кроме того, попытка привлечения российских сотрудников также не принесла ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС даже, несмотря на обещанные зарплаты и льготы.

Что планирует Кремль

"Согласно полученной информации на станции проведено совещание с участием Кириенко и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого по дополнительному стимулированию потенциальных работников из России", - сообщили в ГУР МО.

По данным разведки, для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара.

"Планируется, что таким образом будет расселено до 4 500 россиян. Впрочем, желающих ехать на ЗАЭС немного", - подчеркнули в ГУР МО.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинять Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.

В свою очередь россияне начали распространять сообщения о том, что в ночь на 5 июля ВСУ якобы планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Как заверили в украинской разведке, это только очередная информационная провокация противника.

Несмотря на напряженную ситуацию, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции , не обнаружили на ЗАЭС никаких взрывоопасных предметов.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.