Що задумав Кремль: у розвідці розповіли, навіщо посланець Путіна приїхав на ЗАЕС

6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Путін відправив на ЗАЕС свого "смотрящого"

"Офіційна мета приїзду Кірієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом", - зазначають у розвідці.

Там нагадують, що після початку вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з "Росатомом".

Крім того, спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату. Спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

Що планує Кремль

"Згідно отриманої інформації на станції проведено нараду за участі Кірієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії", - повідомили в ГУР МО.

За даними розвідки, для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару.

"Планується, що таким чином буде розселено до 4 500 росіян. Втім, наразі бажаючих їхати на ЗАЕС небагато", - підкреслили в ГУР МО.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Генштаб ЗСУ 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до можливої російської провокації на ЗАЕС "найближчим часом" і попередив, що російські сили розмістили предмети, "схожі на вибухові пристрої" на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати Україну в пошкодженні цих територій начебто через обстріли.

Своєю чергою росіяни почали поширювати повідомлення про те, що в ніч на 5 липня ЗСУ нібито планують завдати удару по Запорізькій АЕС. Як запевнили в українській розвідці, це лише чергова інформаційна провокація ворога.

Попри таку напружену ситуацію, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які протягом останнього часу проводили перевірки на Запорізькій атомній електростанції не виявили на АЕС жодних вибухонебезпечних предметів.

Тим часом Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС. Тому жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.