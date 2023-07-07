Окупанти відмовляються перевести п'ятий енергоблок ЗАЕС у стан повної зупинки

На окупованій Запорізькій атомній станції російські оператори продовжують ігнорувати заклики регуляторів безпеки Міжнородного агенство атомної енегрії та НАЕК “Енергоатому” перевести останній частково працюючий реактор під їхнім наглядом у стан повної зупинки.

Про це пише Вloomberg.

Останніми днями офіційні особи з питань ядерної безпеки України неодноразово закликали операторів Запорізької атомної станції припинити виробництво тепла та пари на єдиному реакторі, який не перейшов на так звану "холодну зупинку".

Постачання води, необхідної для охолодження, стає все меншим після руйнування в червні дамби гідроелектростанції, яка утримувала воду в сусідньому резервуарі.

Інспектори МАГАТЕ, які працюють на станції, повідомили, що вони закликали повністю вимкнути енергоблок № 5, але оператори підконтрольні "Росатому" оператори відмовилися. Решта п'ять енергоблоків ЗАЕС переведені у стан "холодного зупину".

В той же час, за словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, хоча агентство віддає перевагу повному припиненню, це рішення не є "питанням життя і смерті", сказав він.

За повідомленням "Енергоатому", енергоблок №5 Запорізької АЕС був введений в експлуатацію майже 35 років тому потребує своєчасного і якісного технічного обслуговування, інакше його експлуатація стає небезпечною.

Уже понад рік загарбники свідомо порушують основні вимоги до експлуатації енергоблоку. Вони ігнорують планові ремонти і техобслуговування.

Нагадаємо, що експерти American Nuclear Society (Американського ядерного товариства) ретельно вивчили найгірші з можливих сценаріїв техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС і не передбачають можливих наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією.