Оккупанты отказываются перевести пятый энергоблок ЗАЭС в состояние полной остановки

На оккупированной Запорожской атомной станции российские операторы продолжают игнорировать призывы регуляторов безопасности Международного агентства атомной энергии и НАЭК "Энергоатома" перевести последний частично работающий реактор под их наблюдением в состояние полной остановки.

Об этом пишет Вloomberg.

В последние дни официальные лица по ядерной безопасности Украины неоднократно призывали операторов Запорожской атомной станции прекратить производство тепла и пара на единственном реакторе, который не перешел на так называемую "холодную остановку".

Снабжение воды, необходимой для охлаждения, становится все меньше после разрушения в июне дамбы гидроэлектростанции, которая удерживала воду в соседнем резервуаре.

Инспекторы МАГАТЭ, работающие на станции, сообщили, что они призвали полностью выключить энергоблок №5, но операторы подконтрольные "Росатому" операторы отказались. Пять энергоблоков ЗАЭС переведены в состояние "холодной остановки".

В то же время, по словам генерального директора Рафаэля Мариано Гросси, хотя агентство предпочитает полное прекращение, это решение не является "вопросом жизни и смерти", сказал он.

По сообщению "Энергоатома", энергоблок №5 Запорожской АЭС был введен в эксплуатацию почти 35 лет назад и нуждается в своевременном и качественном техническом обслуживании, иначе его эксплуатация становится опасной.

Уже больше года захватчики сознательно нарушают основные требования к эксплуатации энергоблока. Они игнорируют плановые ремонты и техническое обслуживание.

Напомним, что эксперты American Nuclear Society (Американского ядерного общества) тщательно изучили самые плохие из возможных сценариев техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и не предполагают возможных последствий для здоровья населения, связанных с радиацией.