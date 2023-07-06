Пулеметные гнезда и взрывчатка: в "Энергоатоме" прокомментировали новые спутниковые снимки Запорожской АЭС

Спутниковые снимки Planet Labs от 5 июля показали появление новых объектов на крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС. Директор ГП "Энергоатом" Петр Котин прокомментировал эти снимки и отметил, что на крышах могут быть пулеметные гнезда и взрывчатка.

Об этом Котин рассказал в эфире телемарафона.

Котин сообщил, что опасность на станции остается высокой, и это в основном связано с присутствием военных из Российской Федерации и их продолжением пребывания там.

"Фактически там есть и взрывчатка, есть оружие, есть все другие вещества, которые не нужно, чтобы они там были", - добавил Котин.

Он также уточнил, что примерное количество военных на Запорожской АЭС варьируется. По последним данным, там находится около 700 человек.

"Мы знаем, что были размещены пулеметные гнезда на крышах нескольких энергоблоков. Эти новые снимки также могут свидетельствовать о том, что на крышах может быть взрывчатка. Конечно, точно сказать, учитывая качество фото нельзя, что там именно", – отметил Котин.

Он добавил, что техногенная катастрофа, которую россияне создали на Каховской ГЭС, лишь подчеркивает, что от них можно ожидать чего-либо. Даже подрыв АЭС.

Несмотря на напряженную ситуацию, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в последнее время проводили проверки на Запорожской атомной электростанции, не обнаружили на АЭС никаких взрывоопасных предметов.

Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ к крышам реакторных блоков № 3 и 4, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки. Также эксперты проверят части турбинных залов и системы охлаждения на станции.

Напомним, Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинять Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.