Обстановка на ЗАЭС. Россия в течение последних дней вывела часть войск со станции, – Sky News

В течение последних дней часть российских войск была выведена с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом 5 июля сообщило Sky News со ссылкой на источники.

По данным СМИ, из-за риска российского теракта на станции, из региона вокруг нее начали выезжать и гражданские.

"Когда россияне обвиняют украинцев в подготовке что-либо сделать, это часто свидетельствует о том, что они собираются это сделать сами, как мы видели с Каховской дамбой", – говорится в сообщении.

Sky News напоминает, что украинская и российская стороны обвинили друг друга в подготовке атаки на станции.

"Это вызывает тревогу. Это привело к тому, что многие украинцы внезапно покинули страну. Мы видим очереди на границе с Молдовой, которые тянутся на две мили, и мы не видели этого месяцами", – сообщил журналист Доминик Вагорн.

Угроза теракта на Запорожской АЭС: какие заявления звучали

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанци. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечал, что специалисты организации не увидели подготовки оккупантоы к атаке на Запорожской АЭС. Но не исключено, что "все может случиться".

4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне возможно готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. По данным украинских военных, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам.

В свою очередь россияне начали распространять сообщения о том, что в ночь на 5 июля ВСУ якобы планируют нанести удар по Запорожской АЭС. Как заверили в украинской разведке, это только очередная информационная провокация противника.