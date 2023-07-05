Обстановка на ЗАЕС. Росія останніми днями вивела частину військ зі станції, – Sky News

Протягом останніх днів частина російських військ була виведена з території Запорізької атомної електростанції. Про це 5 липня повідомило Sky News із посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, через ризик російського теракту на станції, з регіону навколо неї почали виїжджати й цивільні.

"Коли росіяни звинувачують українців у підготовці щось зробити, це часто свідчить про те, що вони збираються це зробити самі, як ми бачили з Каховською дамбою", – йдеться в повідомленні.

Sky News нагадує, що українська й російська сторони звинуватили одна одну в підготовці атаки на станції.

"Це викликає тривогу. Це призвело до того, що багато українців раптово залишили країну. Ми бачимо черги на кордоні з Молдовою, які тягнуться на дві милі, і ми не бачили цього місяцями", – повідомив журналіст Домінік Вагорн.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС: які заяви лунали

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зазначав, що фахівці організації не побачили підготовку окупантів до атаки на Запорізькій АЕС. Але не виключено, що "все може трапитися".

4 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни, можливо, готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. За даними українських військових, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Своєю чергою росіяни почали поширювати повідомлення про те, що в ніч на 5 липня ЗСУ нібито планують завдати удару по Запорізькій АЕС. Як запевнили в українській розвідці, це лише чергова інформаційна провокація ворога.