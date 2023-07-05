Зеленський провів Ставку: обговорювали ситуацію на ЗАЕС та на фронті

Сьогодні, 5 липня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорили ситуацію навколо ЗАЕС та на фронті.

Про це йдеться в Telegram-каналі очільника держави.

За словами Зеленського, на засіданні Ставки обговорювали основні виклики.

"Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора «Енергоатома» Котіна та директора ХАЕС Козюру", - повідомив Зеленський.

Він додав, що також обговорили ситуацію на фронті та заслухали доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва.

Головнокомандувач ЗСУ отримав розпорядження посилювати північний напрямок.

Крім того, вирішувалося питання подальшого нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка.

Як повідомлялося, північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою у зв'язку з останніми подіями навколо тимчасово окупованої Запорізької атомної станції.