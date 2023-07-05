Зеленский провел Ставку: обсуждали ситуацию на ЗАЭС и фронте

Сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС и на фронте.

Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

По словам Зеленского, на заседании Ставки обсуждались основные вызовы.

"Первое – защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, председатель ГНСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что обсудили ситуацию на фронте и заслушали доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева.

Главнокомандующий ВСУ получил распоряжение усиливать северное направление.

Кроме того, решался вопрос дальнейшего наращивания собственного производства техники и боеприпасов, ускорения темпов ремонта техники западного образца.

Как сообщалось, северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой в связи с последними событиями вокруг временно оккупированной Запорожской атомной станции.