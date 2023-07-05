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Зеленский провел Ставку: обсуждали ситуацию на ЗАЭС и фронте
Сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС и на фронте.
Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.
По словам Зеленского, на заседании Ставки обсуждались основные вызовы.
"Первое – защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, председатель ГНСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру", - сообщил Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что обсудили ситуацию на фронте и заслушали доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева.
Главнокомандующий ВСУ получил распоряжение усиливать северное направление.
Кроме того, решался вопрос дальнейшего наращивания собственного производства техники и боеприпасов, ускорения темпов ремонта техники западного образца.
Как сообщалось, северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой в связи с последними событиями вокруг временно оккупированной Запорожской атомной станции.