Залужный посетил Ровенскую АЭС, где обсудил с энергетиками возможные сценарии развития событий на ЗАЭС (ВИДЕО)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный посетил Ровенскую АЭС и обсудил с энергетиками вопросы коммуникации для планирования возможных сценариев развития событий на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Залужный посетил АЭС вместе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой и президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным. Там они провели встречу с директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком.

"Проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации.

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 июля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось на Ровенской атомной электростанции в Вараше. По его словам, заседание было проведено на АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь США пока не считают неизбежной угрозу подрыва ЗАЭС. Однако, как указал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Штаты внимательно следят за этим.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечал, что специалисты организации не увидели подготовки оккупантоы к атаке на Запорожской АЭС. Но не исключено, что "все может случиться".

Тем временем жителям населенных пунктов, близлежащих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.