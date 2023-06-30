Теракт на Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия, – Данилов

Все цивилизованные страны будут считать теракт на Запорожской атомной электростанции применением ядерного оружия против гражданского населения. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас сложно говорить о возможных последствиях чрезвычайной ситуации на станции.

"Сам факт, если эти террористы совершают такой теракт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами, что это применение ядерного оружия против гражданского населения. Поэтому будем очень внимательно наблюдать – если не дай бог это произойдет – какова будет реакция мира на эти события", – высказался Данилов.

Чиновник предположил, что некоторые западные партнеры объясняют России, что не стоит совершать теракт, ведь последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

Комментируя вероятность атаки, Данилов сказал, что сейчас сложно сказать об этом, поскольку "эти люди не предсказуемы, они действуют вне каких-либо норм и правил мирового сообщества".

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь США пока не считают неизбежной угрозу подрыва ЗАЭС. Однако, как указал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Штаты внимательно следят за этим.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечал, что специалисты организации не увидели подготовки оккупантоы к атаке на Запорожской АЭС. Но не исключено, что "все может случиться".

Тем временем жителям населенных пунктов, близлежащих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.