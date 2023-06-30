Теракт на Запорізькій АЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї, – Данілов

Усі цивілізовані країни вважатимуть теракт на Запорізькій атомній електростанції застосуванням ядерної зброї проти цивільного населення. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що наразі складно говорити про можливі наслідки надзвичайної ситуації на станції.

"Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже уважно спостерігати – якщо не дай бог це станеться – яка буде реакція світу на ці події", – висловився Данілов.

Чиновник припустив, що деякі західні партнери пояснюють Росії, що не варто здійснювати теракт, адже наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Коментуючи вірогідність атаки, Данілов сказав, що зараз складно сказати про це, оскільки "ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти".

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою США наразі не вважають неминучою загрозу підриву ЗАЕС. Однак, як зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Штати уважно стежать за цим.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зазначав, що фахівці організації не побачили підготовку окупантів до атаки на Запорізькій АЕС. Але не виключено, що "все може трапитися".

Тим часом жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.