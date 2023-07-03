Залужний відвідав Рівненську АЕС, де обговорив з енергетиками можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС (ВІДЕО)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС та обговорив з енергетиками питання комунікації для планування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Залужний відвідав АЕС разом з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою та президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним. Там вони провели зустріч з директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком.

"Опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції", - йдеться у повідомленні.

Також сторони домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 липня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке відбулося на Рівненській атомній електростанції у Вараші. За його словами, засідання провели на АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою США наразі не вважають неминучою загрозу підриву ЗАЕС. Однак, як зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Штати уважно стежать за цим.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зазначав, що фахівці організації не побачили підготовку окупантів до атаки на Запорізькій АЕС. Але не виключено, що "все може трапитися".

Тим часом жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.