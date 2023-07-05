У Міноборони пояснили, навіщо РФ погрожує терактом на ЗАЕС

Країна-агресор Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи повідомлення про ймовірність терористичного акту на ЗАЕС.

Вона зауважила, що варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі.

"З метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у чотирьох українських регіонах – Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина – вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС", - нагадала Маляр.

На її думку, Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території, щоб переломити хід війни на свою користь.

"Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей", - підкреслила Маляр.

Вона порадила українцям зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Генштаб ЗСУ 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до можливої російської провокації на ЗАЕС "найближчим часом" і попередив, що російські сили розмістили предмети, "схожі на вибухові пристрої" на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати Україну в пошкодженні цих територій начебто через обстріли.

В українській розвідці вважають, що роздування ситуації на Запорізькій АЕС – це примітивна ІПСО, а інформація про те, що Україна планує атакувати територію ЗАЕС безпілотниками, не відповідає дійсності.

Тим часом Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС. Тому жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.