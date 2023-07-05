В Минобороны объяснили, зачем РФ угрожает терактом на ЗАЭС

Страна-агрессор Россия нагнетает ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и может прибегнуть к террористическим действиям на территории АЭС, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя сообщение о вероятности террористического акта на ЗАЭС.

Она отметила, что следует понимать, что страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие.

"С целью минимизации потенциально возможных негативных последствий в четырех украинских регионах – Днепропетровщина, Запорожье, Херсонщина и Николаевщина – уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС", – напомнила Маляр.

По ее мнению, Россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

"Оба сценария – как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение – для РФ являются инструментом достижения военных целей", – подчеркнула Маляр.

Она посоветовала украинцам сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинить Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.

В украинской разведке считают, что раздувание ситуации вокруг Запорожской АЭС – это примитивная ИПСО, а информация о том, что Украина планирует атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, не соответствует действительности.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.