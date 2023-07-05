Ситуация на ЗАЭС стабильна: Укргидрометцентр опубликовал данные по радиационному фону

По состоянию на утро, 5 июля, радиационная ситуация в Украине находится в своих привычных пределах, в том числе и в Запорожской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На пунктах наблюдения радиометрической сети в 30 км вокруг Запорожской АЭС радиационный фон зафиксирован в пределах нормы. Стабильная ситуация также вокруг Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

"Это свидетельствует не только об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах Украины, но и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", - пояснили специалисты.

За последние сутки влияние выбросов от деятельности украинских АЭС на окружающую среду в Укргидрометцентре классифицируют как "исчезающе небольшой".

Худшая ситуация с радиацией остается в Чернобыльской зоне, но и там уровень в пределах нормы.

"Дополнительное облучение населения Украины в результате работы АЭС было значительно ниже допустимых уровней, определенных санитарно-гигиеническими регламентами в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по радиационной безопасности (НРБ-97 и др.)", - подытожили в Укргидрометцентре.

Запорожская АЭС: что планируют россияне

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что, по информации разведки, РФ готовит теракт на Запорожской АЭС. Захватчики заменяли станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

25 июня оккупанты завершили подготовку к теракту. Из-за угрозы жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки калия йодида, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий предполагаемого теракта.