В ISW рассказали, сможет ли РФ устроить масштабную ядерную катастрофу на ЗАЭС

Возможные провокации РФ на Запорожской атомной электростанции, в которых она надеется обвинить Украину, не способны повлечь за собой массовый выброс радиации, поскольку реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдержать значительные повреждения.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские и украинские официальные лица обострили свою риторику вокруг ситуации на ЗАЭС 4 июля, но Россия сосредоточена на обвинениях Украины, включая создание условий для возможной ложной атаки.

Генштаб ВСУ 4 июля сообщил, что украинские официальные лица начали подготовку к возможной российской провокации на ЗАЭС "в ближайшее время" и предупредил, что российские силы разместили предметы, "подобные взрывным устройствам" на внешних крышах третьего и четвертого блоков ЗАЭС, чтобы обвинять Украину в повреждении этих территорий вроде бы из-за обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил это заявление в своем ночном обращении 4 июля, а другие украинские военные источники предупредили о возможных российских провокациях на ЗАЭС.

В ISW считают, что на данный момент Россия вряд ли создаст радиационный инцидент на ЗАЭС.

"Маловероятно, что ограниченный российский саботаж на ЗАЭС, в котором Россия надеется обвинить Украину, сможет повлечь за собой массовый радиационный инцидент, поскольку реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения", - подчеркивают аналитики.

Украинские военные источники повторили эту оценку и отметили, что даже если вероятные взрывные устройства сдетонируют, повреждения не повредят реактору, а скорее создадут ошибочное впечатление, что украинские силы обстреляли реакторы.

Советник главы российского оператора атомной энергетики "Росэнергоатом" Ренат Карчаа 4 июля также заявил, что Украина планирует нанести удар по ЗАЭС в ночь с 4 на 5 июля.

"Такие провокационные заявления России и возможность инцидента на АЭС, вероятно, являются частью российской широкомасштабной информационной операции, направленной на обвинение Украины в безответственности на ЗАЭС перед предстоящим саммитом НАТО и отказе украинских сил от проведения контрнаступательных действий на оккупированной Запорожской области", - констатировали в ISW .

Отметим, президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.

В украинской разведке считают, что раздувание ситуации на Запорожской АЭС – это примитивная провокация, а информация о том, что Украина планирует атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, не соответствует действительности.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.