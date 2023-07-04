В Украине северную границу усилят личным составом и техникой из-за событий вокруг ЗАЭС

Северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой в связи с последними событиями вокруг временно оккупированной Запорожской атомной станции.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, работа по усилению этой части границы не останавливалась с тех пор, как был выбит враг с севера, и продолжает продолжаться круглосуточно.

В частности, там строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.

"Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягнет на нашу территорию", - подчеркнул Наев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 июня провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и поручил усилить северное направление Украины.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе теракта

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь США пока не считают неизбежной угрозу подрыва ЗАЭС. Однако, как указал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Штаты внимательно следят за этим.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечал, что специалисты организации не увидели подготовки оккупантов к атаке на Запорожской АЭС. Но не исключено, что "все может случиться".

Тем временем жителям населенных пунктов, близлежащих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.