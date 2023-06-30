Зеленский провел Ставку: приказал усилить северное направление

Сегодня, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и поручил усилить северное направление Украины.

Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

Отмечается, что на заседании заслушали доклады командующих Валерия Залужного, Александра Сырского, Александра Тарнавского, Сергея Наева.

"Ситуация на поле боя, движение вперед. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами", - отметил Зеленский.

Он добавил, что также докладывали представители ГУР МО, СВР, СБУ и ГПСУ о ситуации в Беларуси.

"Держим ее на постоянном контроле", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что решением Ставки поручено Главкому Валерию Залужному и командующему ОК "Север" Сергею Наеву выполнить комплекс мер по усилению белорусского направления.

Ранее Зеленский заявлял, что не считает, что опрокидывание боевиков ППК "Вагнер" в Беларусь несет серьезную угрозу.

Как добавил президент, украинская армия считает, что ситуация на севере страны неизменна и контролируется. Кроме того, повторение российского похода в Украине невозможно.

Что касается "вагнеровцев", то российские оппозиционные СМИ сообщали о начале строительства тренировочных лагерей для них в белорусских Осиповичах, что в 200 км от границы с Украиной. Однако в Госпогранслужбе Украины указывали, что пока не фиксируют строительство таких баз .