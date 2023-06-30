Зеленський провів Ставку: наказав підсилити північний напрямок

Сьогодні, 30 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та дав доручення посилити північний напрямок України.

Про це йдеться в Telegram-каналі очільника держави.

Зазначається, що на засіданні заслухали доповіді командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Сергія Наєва.

"Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами", - зазначив Зеленський.

Він додав, що також доповідали представники ГУР МО, СЗР, СБУ та ДПСУ про ситуацію в Білорусі.

"Тримаємо її на постійному контролі", - наголосив президент.

Він повідомив, що рішенням Ставки доручено Головкому Валерію Залужному та командувачу ОК «Північ» Сергію Наєву виконати комплекс заходів із підсилення білоруського напрямку.

Раніше Зеленський заявляв, що не вважає, що перекидання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь несе серйозну загрозу.

Як додав президент, українська армія вважає, що ситуація на півночі країни незмінна і контрольована. Крім того, повторення російського походу в Україні неможливе.

Що стосується "вагнерівців", то російські опозиційні ЗМІ повідомляли про початок будівництва тренувальних таборів для них у білоруських Осиповичах, що за 200 км від кордону з Україною. Однак у Держприкордонслужбі України вказували, що поки не фіксують будівництва таких баз.