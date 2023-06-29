Буданов відповів, чи залишаються вагнерівці в Україні та чи будуть вони ще воювати

Наразі бойовики ПВК "Вагнер" все ще є на півдні України та в окупованому Луганську, проте участі у бойових діях вони не приймають і більше не прийматимуть.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі "Українській правді".

"Станом на зараз вони (вагнерівці - Delo.ua) на території Луганська на базі, яка існує з 2014 року. Також вони перебувають у деяких районах на Півдні України. Але участі у бойових діях не приймають", - зазначив він.

На його думку, після невдалого заколоту в Росії підлеглі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти України.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".