Буданов ответил, остаются ли вагнеровцы в Украине и будут ли они еще воевать

Сейчас боевики ЧВК "Вагнер" все еще есть на юге Украины и в оккупированном Луганске, однако участия в боевых действиях они не принимают и больше не будут принимать.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде".

"По состоянию на данный момент они (вагнеровцы – Delo.ua) на территории Луганска на базе, которая существует с 2014 года. Также они находятся в некоторых районах на Юге Украины. Но участия в боевых действиях не принимают", – отметил он.

По его мнению, после неудачного мятежа в России подчиненные основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина больше не будут воевать против Украины.

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непреклонности российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", - пояснил Буданов.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".