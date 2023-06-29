Разведка Британии оценила, как уничтожение вагнеровцами российского Ил-22М повлияет на операции РФ в Украине

Вагнеровцы во время мятежа в России сбили российский самолет Ил-22М, игравший ключевую роль в управлении оккупационными войсками в войне против Украины. Потеря одного из них повлияет на воздушные и наземные операции России.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В разведке напомнили, что 24 июня силами ПВО ЧВК "Вагнер" были сбиты российские военные вертолеты и самолет ВКС Ил-22М. Ил-22M является частью относительно небольшого парка, насчитывающего до 12 самолетов, активно используемых как для управления воздушным движением, так и для задач радиорелейной связи.

Как отмечается, эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских войск в их войне против Украины. Как ценные активы они действовали в рамках безопасности российского воздушного пространства далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

"Потеря этого самолета, вероятно, повлияет на российские воздушные и наземные операции. В краткосрочной перспективе психологический шок от такой потери большого количества экипажей почти наверняка подорвет моральный дух российских ВКС", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации британской разведки, в более долгосрочной перспективе существует реальная вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется сократить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".