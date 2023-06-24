Пригожин після розмови з Лукашенком погодився зупинити рух "вагнерівців" Росією, бойовики розвертаються

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів перемовини з засновником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, за результатами яких Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків на території Росії. Відповідну заяву пресслужби Лукашенка спершу оприлюднив Telegram-канал "Пул первого", наближений до політика.

Зазначається, що відповідні перемовини тривали протягом дня й Лукашенко вів їх «за погодженням» із президентом РФ Володимиром Путіним.

Як вказується в повідомленні, Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка про зупинення руху "вагнерівців" на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний та прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", – додали в пресслужбі білоруського диктатора.

А в Telegram-каналі пресслужби Пригожина через декілька хвилин зʼявилося голосове повідомлення, в якому очільник бойовиків сказав про відступ від Москви:

"Ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", – заявив Пригожин, пояснивши це рішення тим, що ПВК "Вагнер" хотіли розформувати й настав момент, коли може бути "пролита російська кров". За його словами, "вагнерівці" не дійшли до Москви 200 кілометрів.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Своєю чергою російський диктатор Путін заявляв, що "вагнерівці" такими діями підштовхують країну до капітуляції. Тоді він сказав, армія та правоохоронці отримали необхідні накази для придушення "повстання".

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО).