"Краще ставитись обережно". У Міноборони відповіли, чи варто українцям радіти з приводу заколоту в РФ

До заколоту в Росії треба ставитися обережно і готуватися до будь-яких сценаріїв. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, російська нежиттєздатна система запустила програму самознищення.

"Ніякої конспірології чи світової змови у цьому немає. Це природні процеси. Вони (росіяни, – ред.) у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед", – зазначила Маляр.

Вона додала, що події, які почались в Росії, варто розцінювати як неминучу деградацію російської держави. Для України це означає вікно можливостей.

"Чи варто нам радіти? Краще ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв", – написала чиновниця.

Нагадаємо, засновник терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухаються в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Своєю чергою президент Росії Путін заявив, що "вагнеровці" такими діями підштовхують країну до капітуляції. За його словами, армія та правоохоронці отримали необхідні накази для придушення "повстання".

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії оголосили режим контртерористичної операції (КТО). Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, російські силовики готують столицю РФ до оборони.