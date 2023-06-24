"Вагнер підштовхує Росію до капітуляції": Путін звернувся до росіян через "військовий заколот"

Лідер Російської Федерації Володимир Путін звернувся до громадян РФ через рішення ПВК "Вагнер" "влаштувати військовий заколот". Він заявив, що "вагнеровці" такими діями підштовхують РФ до капітуляції, не уточнюючи в якому конфлікті.

Трансляцію звернення вело прокремлівське агентство ТАСС.

Російський президент заявив, що буде намагатися "врятувати країну". З цією метою він прийняв ряд рішень. Зокрема, повідомив, що армія та правоохоронці отримали необхідні накази для придушення "повстання", яке організувала ПВК "Вагнер".

Він також закликав бунтівників "припинити участь у злочинних діях" та "не робити фатальної помилки".

Він назвав ситуацію у Ростові-на-Дону під час збройного заколоту "складною". За його словами, у місті заблоковано роботу цивільного та військового управління. Конкретних прикладів Путін не наводить. Він також назвав дії "вагнеровців" "зрадою".

Нагадаємо, засновник терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні", що в Україні вже почали називати "державним переворотом".

"Вагнеровці" нібито мають певні успіхи та заявляють, що військові регулярної російської армії "переходять на їхній бік". Водночас державні ЗМІ та вище військово-політичне керівництво країни замовчують про події в РФ. Delo.ua відслідкувало головні події "російського перевороту".