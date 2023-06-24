Пригожин заявив, що "захопив штаб Міноборони у Ростові-на-Дону": що відбувається в РФ

Засновник терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні", що в Україні вже почали називати "державним переворотом". "Вагнеровці" нібито мають певні успіхи та заявляють, що військові регулярної російської армії "переходять на їхній бік". Водночас державні ЗМІ та вище військово-політичне керівництво країни замовчують про події в РФ.

Delo.ua зібрало інформацію про основні події в Російській Федерації за останню добу, станом на ранок 24 червня.

Близько 21:00 23 червня Пригожин заявив, що регулярні російські війська атакували місця дислокації ПВК "Вагнер". Тоді ж військовий злочинець оголосив, що "має 25 тисяч солдат з якими йде на Москву наводити лад в країні".

21:47 23 червня Міноборони РФ спростувало інформацію про нанесення ударів по "вагнерівцям".

22:30 Російські опозиційні ЗМІ почали повідомляти, що нібито "підрозділи Росгвардії та МВД підняті в готовність".

22:50 Прессекретар президента Російської Федерації Пєсков заявив, що російського лідера проінформували про події в країні.

23:00 Генпрокуратура РФ порушила справу проти Пригожина через "заклик до збройного заколоту".

23:20 В Ростовській області та Москві силовики оголосили план "Фортеця". У Краснодарському краї та низці прикордонних регіонів силовиків привели в бойову готовність.

23:40 Російські ЗМІ почали повідомляти, що в Ростові-на-Дону на вулицях з'явилися танки.

Події в Росії 24 червня

00:11 Генпрокуратура заявила, що "ФСБ порушила кримінальну справу стосовно Пригожина за фактом організації збройного заколоту".

00:32 Генерал армії РФ Суровікін закликав ПВК "Вагнер" "зупинити колони, повернути їх у пункти постійної дислокації".

00:51 РосЗМІ офіційно заявили, що найважливіші об'єкти Москви "взяли під посилену охорону".

01:30 Провладний "Перший канал" вийшов з "терміновими новинами" : пропагандисти заявили, що вся інформація щодо "державного перевороту не відповідає дійсності".

Близько 05:00 ранку Пригожин відзвітував про результати "роботи вночі:

нібито "вагнеровці" збили декілька російських гелікоптерів";

нібито ПВК "Вагнер" "захопила штаб ЮВО, відділ поліції, будівлю МВС, УФСБ, адміністрацію Ростова-на-дону".

05:53 Губернатор Ростовської області закликав утриматися від поїздок у центр Ростова-на-дону.

06:05 Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у столиці проводяться антитерористичні заходи, "спрямовані на посилення заходів безпеки".

06:30 Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що рух трасою М-4 "Дон" було перекрито на кордоні Липецької та Воронезької областей, це призвело до затору, який досягає 3-4 км.

08:46 Пєсков заявив, що Путін готує термінове звернення.

09:02 На території Москви та Московської області запроваджено режим контртерористичної операції.

09:26 Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у столиці скасовано раніше оголошені масові заходи.

Зауважимо, що всі сторони конфлікту в РФ переслідують власні інтереси. Інформація від державних ЗМІ суперечить опозиційній та від активістів. Міноборони спростовує заяви Пригожина, останній не може надати конкретних доказів своїх дій та результатів. Події в Російській Федерації ніяким чином не вплинуть на плани на кінцеві цілі Сил оборони України.

Також зауважимо, що в ніч, коли нібито в РФ відбувалися сутички між "вагнерівцями" та російсько армією, окупанти завдали масованого удару по українських містах.