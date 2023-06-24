Пригожин заявил, что "захватил штаб Минобороны в Ростове-на-Дону": что происходит в РФ

Основатель террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране", которые в Украине уже начали называть "государственным переворотом". "Вагнеровцы" якобы имеют определенные успехи и заявляют, что военные регулярной российской армии "переходят на их сторону". В то же время, государственные СМИ и высшее военно-политическое руководство страны умалчивают о событиях в РФ.

Delo.ua собрало информацию об основных событиях в Российской Федерации за последние сутки, по состоянию на утро 24 июня.

Около 21:00 23 июня Пригожин заявил, что регулярные российские войска атаковали места дислокации ЧВК "Вагнер". Тогда же военный преступник объявил, что "имеет 25 тысяч солдат с которыми идет на Москву наводить порядок в стране".

21:47 23 июня Минобороны РФ опровергло информацию о нанесении ударов по "вагнеровцам".

22:30 Российские оппозиционные СМИ начали сообщать, что якобы "подразделения Росгвардии и МВД подняты в готовность".

22:50 Пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков заявил, что российский лидер проинформирован о событиях в стране.

23:00 Генпрокуратура РФ возбудила дело против Пригожина из-за "призыва к вооруженным мятежам".

23:20 В Ростовской области и Москве силовики объявили план "Крепость". В Краснодарском крае и ряде приграничных регионов силовиков привели в боевую готовность.

23:40 Российские СМИ начали сообщать, что в Ростове-на-Дону на улицах появились танки.

События в России 24 июня

00:11 Генпрокуратура заявила, что "ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

00:32 Генерал армии РФ Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" "остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации".

00:51 РосСМИ официально заявили, что важнейшие объекты Москвы "взяли под усиленную охрану".

01:30 Провластный "Первый канал" вышел со "срочными новостями" : пропагандисты заявили, что вся информация относительно "государственного переворота не соответствует действительности"

Около 05:00 утра Пригожин отчитался о результатах работы ночью:

якобы "вагнеровцы" сбили несколько российских вертолетов";

якобы ЧВК "Вагнер" "захватила штаб ЮВО, отдел полиции, здание МВД, УФСБ, администрацией Ростова-на-Дону".

05:53 Губернатор Ростовской области призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону.

06:05 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, "направленные на усиление мер безопасности".

06:30 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что д вижение по трассе М-4 "Дон" было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей, это привело к пробке, которая достигает 3-4 км .

08:46 Песков заявил, что Путин готовит срочное обращение.

09:02 На территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

09:26 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отменены ранее объявленные массовые мероприятия.

Все стороны конфликта в РФ преследуют собственные интересы. Информация от государственных СМИ противоречит оппозиционной и активистам. Минобороны опровергает заявления Пригожина, последний не может предоставить конкретные доказательства своих действий и результатов. События в Российской Федерации никак не повлияют на планы и конечные цели Сил обороны Украины.

Также заметим, что в ночь, когда якобы в РФ происходили стычки между "вагнеровцами" и российской армией, оккупанты нанесли массированный удар по украинским городам.