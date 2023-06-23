Пригожин заявил об ударе армии РФ по "вагнеровцам": что происходит в России

Основатель российского ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым базам его боевиков. В Минобороны РФ назвали эту информацию провокацией.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергей Шойгу в подготовке мер против ЧВК "Вагнера" и объявил о своем "походе справедливости".

Из-за заявлений Пригожина в России уже возбуждено уголовное дело из-за "призыва к вооруженному мятежу". В Национальном антитеррористическом комитете РФ требуют от основателя ЧВК немедленно прекратить противоправные действия.

Кремль проинформирован

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации с Пригожиным.

Ряд СМИ сообщают, что в администрации президента РФ паника из-за действий Пригожина, там не исключают сценарий гражданской войны.

Полицию подняли по тревоге

Кроме того, по информации пропагандистских СМИ, в Москве и Ростовской области уже объявили специальные полицейские операции, предполагающие поднятие по тревоге личного состава.

В России упали акции компаний

Акции российских компаний резко обрушились на фоне скандала между Пригожиным и Шойгой.

Как реагируют в Украине

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России "наступают смутные времена".

"Классическая русская поэзия... Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим", - отметил он.

В Минобороны Украины сообщили, что наблюдают за ситуацией.

Конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ

Отметим, отношения между ЧИК "Вагнер" и Минобороны РФ ухудшились до беспрецедентного уровня. Пригожин заявил, что армия намеренно использовала смертоносную силу против "вагнеровцев".

Напомним, недавно Пригожин в очередной раз раскритиковал режим лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и его бюрократическую машину из-за того, что не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.

Как считают в украинской разведке, публичные конфликты между владельцем так называемого ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.