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Пригожин заявил об ударе армии РФ по "вагнеровцам": что происходит в России
Основатель российского ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым базам его боевиков. В Минобороны РФ назвали эту информацию провокацией.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергей Шойгу в подготовке мер против ЧВК "Вагнера" и объявил о своем "походе справедливости".
Из-за заявлений Пригожина в России уже возбуждено уголовное дело из-за "призыва к вооруженному мятежу". В Национальном антитеррористическом комитете РФ требуют от основателя ЧВК немедленно прекратить противоправные действия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кремль проинформирован
В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации с Пригожиным.
Ряд СМИ сообщают, что в администрации президента РФ паника из-за действий Пригожина, там не исключают сценарий гражданской войны.
Полицию подняли по тревоге
Кроме того, по информации пропагандистских СМИ, в Москве и Ростовской области уже объявили специальные полицейские операции, предполагающие поднятие по тревоге личного состава.
В России упали акции компаний
Акции российских компаний резко обрушились на фоне скандала между Пригожиным и Шойгой.
Как реагируют в Украине
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России "наступают смутные времена".
"Классическая русская поэзия... Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим", - отметил он.
В Минобороны Украины сообщили, что наблюдают за ситуацией.
Конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ
Отметим, отношения между ЧИК "Вагнер" и Минобороны РФ ухудшились до беспрецедентного уровня. Пригожин заявил, что армия намеренно использовала смертоносную силу против "вагнеровцев".
Напомним, недавно Пригожин в очередной раз раскритиковал режим лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и его бюрократическую машину из-за того, что не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.
Как считают в украинской разведке, публичные конфликты между владельцем так называемого ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.