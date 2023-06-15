Пригожин идет против воли Путина, - разведка Британии

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, критикующий Министерство обороны РФ, сейчас бросил вызов главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 10 июня 2023 Министерство обороны России выдало приказ, которым требует так называемым частным военным формированиям подписать контракт с военным ведомством.

Кроме того, такой шаг поддержал лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин во время общения с военными блоггерами 13 июня 2023 года.

Как отмечают в разведке Британии, несколько месяцев владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин резко критиковал иерархию Минобороны, но подчинялся Путину.

Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня 2023 года Пригожин заявил, что "ни один из бойцов Вагнера не готов снова стать на путь позора". Потому они не подпишут контракты".

"Риторика Пригожина перерастает в неповиновение более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, конечный срок подписания контрактов наемниками, вероятно, станет ключевым моментом в противостоянии", – отмечают в разведке Британии.

Отметим, отношения между ЧИК "Вагнер" и Минобороны РФ ухудшились до беспрецедентного уровня. Пригожин заявил, что армия намеренно использовала смертоносную силу против "вагнеровцев".

Напомним, недавно Пригожин в очередной раз раскритиковал режим лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и его бюрократическую машину из-за того, что не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.

Как считают в украинской разведке, публичные конфликты между владельцем так называемого ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.