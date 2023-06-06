Реакція ПВК "Вагнер" на дії Міноборони РФ матиме вплив на хід бойових дій, - розвідка Британії

Протягом останніх 48 годин на фронті спостерігається значне підвищення активності бойових дій на багатьох ділянках, включаючи ті, які були спокійними протягом кількох місяців.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що відносини між ЧВК "Вагнер" та Міноборони РФ погіршилися до безпрецедентного рівня. Пригожин, заявив, що армія навмисно використовувала смертоносну силу проти "вагнерівців".

Розвідка Британії зазначає, що через нестачу резервних частин у Росії, реакція ПВК "Вагнер" на дії Міноборони стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів.

"Більшість вагнерівців наразі виведені з Бахмута. Оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "Вагнер" буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів", – підкреслюють у розвідці Британії.

Зауважимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Міноборони РФ продовжують відкрито і жорстко конфліктувати, що негативно впливає на боєздатність окупантів.

Так, пресслужба Пригожина опублікувала відео, на якому бойовик ПВК "Вагнер" допитує російського військового, який зізнався на камеру, що наказав своєму підрозділу обстріляти автомобіль "вагнерівців"через власну "особисту неприязнь" до них.

Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчергове розкритикував режим лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та його бюрократичну машину через те що, не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.

Як вважають в українській розвідці, публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу та головою Генштабу армії РФ Валерієм Гєрасімовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Росії.