В ISW розповіли про наслідки ворожнечі між Пригожиним та Міноборони РФ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та Міноборони РФ продовжують відкрито і жорстко конфліктувати, що негативно впливає на боєздатність окупантів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що пресслужба Пригожина 4 червня опублікувала відео, на якому бойовик ПВК "Вагнер" допитує російського військового, який представився підполковником 72-ї окремої мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) Романом Веневітіним.

Веневітін зізнався на камеру, що наказав своєму підрозділу обстріляти автомобіль "вагнерівців"через власну "особисту неприязнь" до них. Пригожин натомість стверджував, що особовий склад ПВК "Вагнер" ​​вступив у невелике зіткнення з особовим складом Міноборони Росії в Семигір'ї (15 км на південний схід від Бахмута) після того, як особовий склад МО обстріляв бійців "Вагнера", коли ті намагалися перешкодити особовому складу Міноборони розмінувати тили.

Як раніше оцінювало ISW, Пригожин продовжує вводити такі наративи проти Міноборони РФ в російський інформаційний простір, щоб зберегти свій статус в інформаційному просторі після кульмінації наступу на Бахмут та відходу вагнерівців з міста.

"Припущення про те, що підрозділи російського МО активно обстрілюють ПВК "Вагнер" у стані алкогольного сп’яніння, посилює аргумент Пригожина про те, що російське Міноборони є мерзенною силою", - зауважують аналітики.

Вони додають, що російські мілблогери стурбовано відреагували на відео підполковника Веневітіна, яке свідчить про розкол між вагнерівцями та Міноборони РФ.

Один відомий мілблогер закликав судити Веневітіна у військовій прокуратурі, що було б нормальною практикою в таких випадках, але зазначив, що конфлікт ПВК "Вагнер" і Міноборони РФ "продовжує бути нездоровим".

Інший мілблогер звинуватив вагнерівців та МО у тому, що вони не знають, за що воюють, і намагаються випередити один одного, щоб бути "героями".

Колишній російський офіцер і військовий злочинець Ігор Гіркін зазначив, що відео з Веневітіним є ще одним кроком до "неприємностей" незалежно від обставин інциденту і що Пригожин провокує відкриту війну між підрозділами, які нібито знаходяться на одній стороні війни.

"Оскільки Пригожин продовжує намагатися підтримувати інформаційну релевантність, його риторичні шаради, ймовірно, ще більше поглиблять розбіжності між Міноборони та ПВК "Вагнер", тим самим перешкоджаючи загальній боєздатності обох сил і додатково породжуючи зростання невдоволення в інформаційному просторі, яке раніше підтримувало його", - констатують аналітики.

Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчергове розкритикував режим лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та його бюрократичну машину через те що, не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.

Як вважають в українській розвідці, публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу та головою Генштабу армії РФ Валерієм Гєрасімовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Росії.