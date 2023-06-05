Кремль не знає, як реагувати на події у Бєлгородській області, - ISW

Російське керівництво мляво реагує на рейди повстанців у Бєлгородській області, що викликає дедалі більше невдоволення серед російських пропагандистів та населення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що "Російський добровольчий корпус" (РДК) та "Легіон Свободи Росії" (ЛСР) 4 червня здійснили черговий обмежений рейд до Бєлгородської області і продовжують діяти у прикордонному російському населеному пункті.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив, що в Новій Таволжанці йдуть бої, хоча Міноборони Росії стверджує, що підрозділи Західного військового округу і Прикордонної служби РФ завдали удару по українській диверсійно-розвідувальній групі поблизу населеного пункту, через що вона була змушена відступити.

Російські блогери та ЗМІ інформували, що диверсійно-розвідувальна група з 20 осіб увійшла в Нову Таволжанку і залишалася там.

Як зазначається, Гладков відповів на вимогу РДК і ЛНР провести переговори про обмін захопленими російськими військовополоненими. Спочатку він погодився на зустріч, а потім відмовився.

"Суперечливі російські відповіді та повідомлення про операцію повстанців у Бєлгородській області продовжують свідчити про те, що Москва ще не вирішила, як реагувати на такі обмежені транскордонні рейди", - зазначають аналітики.

Вони додають, що повідомлення, які суперечать одне одному, від офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та рішення губернатора регіону Гладкова відреагувати на РДК та ЛСР, дозволяють припустити, що Міноборони РФ та він не узгоджують свої відповіді на рейди.

Крім того, російські офіційні особи неоднозначно відреагували на обмежені рейди на російську територію, намагаючись заспокоїти зростаюче занепокоєння росіян щодо війни в Україні, одночасно підтримуючи поточні інформаційні операції, які мають на меті представити війну, як екзистенційну для Росії.

"Відповідь керівництва РФ зосереджена насамперед на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що у Кремлі розробило ширшу політику щодо запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні області Росії", - підкреслюють в ISW.

Крім того, рейди та обстріли кордону дедалі частіше стають центром критики на адресу російського військового керівництва, зауважили фахівці.

Так, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики міноборони РФ 3 та 4 червня, особливо вказавши на відсутність реакції з боку голови відомства Сергія Шойгу, генерал-полковника Олександра Лапіна та начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Додається, що Пригожин запропонував домовитися про звільнення військовополонених, які утримуються РДК та ЛСР, якщо російська влада цього не зробить, і у відповідь на критику своєї пропозиції саркастично заявив, що РФ має проблеми з людьми, у яких є "яйця".

Один відомий російський блогер використав рейд у Бєлгородській області для критики Міноборони РФ за те, що воно не фінансує добровольчі формування Бєлгородської територіальної оборони та не розглядає добровольців як справжніх комбатантів.

А колишній російський офіцер та військовий злочинець Ігор Гіркін стверджував, що Кремль не може нічого зробити з ситуацією в Бєлгородській області, не вдаючись до значного відволікання ресурсів, яке, ймовірно, призведе до операції з виснаження, що нагадує штурми Бахмута.

Як раніше зауважували аналітики ISW, реакція російських чиновників і військових блогерів на обмежену операцію у Бєлгородській області свідчить про те, що в російському інформаційному просторі зберігається підвищена тривожніть щодо війни в Україні.