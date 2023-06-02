Паніки немає: в ISW розповіли, як в РФ реагують на події у Бєлгородській області

Реакція Кремля на рейди добровольців у Бєлгородській області свідчить про підвищену тривогу щодо війни в Україні в російському інформаційному просторі та суспільстві.

Про це йдется у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 червня підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) здійснили чергову операцію в Бєлгородській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, показують бійців ЛСР, які діють поблизу Нової Таволжанки ( 3,5 км від російсько-українського кордону), а бійці ЛСР і РДК завдавали ударів по російських позиціях поблизу населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області (7 км від російсько-українського кордону).

РДК заявив, що розпочалася «друга фаза» його операцій, і опублікував кадри, які нібито показують, як особовий склад РДК бере участь у боях на околицях Шебекіно.

Міністерство оборони Росії заявило, що прикордонники і співробітники ФСБ РФ завадили двом мотострілецьким ротам, посиленим танками, які намагалися "вторгнутися" на територію Росії в районі Шебекіно і Нової Таволжанки.

ГубернаторБєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на території Бєлгородщини не було ворога під час спроби прориву, хоча на відеозаписах з геолокацією видно, що нібито добровольці діяли на російській території.

Як вважають аналітики, реакція російських чиновників і військових блогерів на обмежену операцію у Бєлгородській області свідчить про те, що в російському інформаційному просторі зберігається підвищена тривожніть щодо війни в Україні.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 1 червня заявив, що лідер країни-агресора Володимир Путін постійно отримує інформацію про ситуацію на Бєлгородщині, і що Путін нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова "орденом Мужності" за його реакцію на ситуацію на кордоні.

ISW звертає увагу на те, що 1 червня Гладков домовився з владою кількох російських регіонів прийняти 1200 жителів Бєлгорода під час евакуації.

Також губернатор оголосив про евакуацію 200 дітей до Пензенської області і планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей.

"Перемовини про евакуацію, увага Путіна й визначення згадуваних операцій Міністерством оборони РФ як спроби вторгнення на російську територію вказують на те, що Кремль намагається використати ці обмежені операції для підтримки поточних інформаційних приводів, що мають за мету представити війну в Україні як екзистенційну і заручитися підтримкою всередині країни для тривалої війни", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що дякі російські мілблогери використовували ситуацію в Бєлгородській області для критики російського керівництва, а інші стверджували, що обмежені рейди є передвісниками українських контрнаступальних операцій.

Колишній російський офіцер і військовий злочинець Ігор Гіркін стверджував, що посилення активності всередині Росії є наслідком того, що російські війська розтратили резерви восени 2022 року, а російські чиновники не змогли перевести економіку на воєнний стан. Гіркін стверджував, що ці невдачі змусили Україну зрозуміти відносну слабкість Росії, і припустив, що вони підбадьорили українські сили проводити операції в самій Росії.

Гіркін також стверджував, що Кремль реагує на передбачувані українські операції в Росії надто пізно і що до того часу підтримка російського суспільства російського керівництва зменшиться.

Інший блогер прямо розкритикував Путіна за те, що він робить вигляд, що в Шебекіно все добре. Деякі пропагандисти стверджували, що рейди в Бєлгородській області є спробою України відвернути російські сили від важливих ділянок фронту в Україні до прикордонних регіонів перед потенційними українськими контрнаступальними операціями.

Нагадаємо, як заявили в українській розвідці, внаслідок операції у Бєлгородській області весь світ побачив виснаження силового апарату Кремля та вразливість Росії до внутрішніх ударів.