"Король голий": внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка зібрала важливу інформацію

Внаслідок операції у Бєлгородській області весь світ побачив виснаження силового апарату Кремля та вразливість Росії до внутрішніх ударів.

Про це в ефірі проєкту "Новий відлік" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, нині завданням російських партизанів є звільнення РФ від режиму Володимира Путіна.

Юсов зазначив, що наразі сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки.

"Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про Бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму Путіна, який для мешканців цих територій — представників різних народів, різних національностей — є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація — наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", — пояснив Юсов

Представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію Кремля на операцію ЛСР та РДК у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті.

Як зауважив Юсов, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська. Прорив добровольців через кордон він назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "Російська Федерація" — в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі — будемо бачити", — підкреслив він.

Представник ГУР МО України підкреслив, що внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись.

Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як "король голий", побачив увесь світ. Як пояснив Юсов, йдеться про виснаження силового апарату Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів.

Нагадаємо, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ – у регіоні лунали вибухи. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що учасниками подій у Бєлгородській області є російські патріоти, які хочуть змінити політичний режим у своїй державі.

Влада російського регіону запроваджувала "режим контртерористичної операції", але потім скасувала його. Крім того, за даними української розвідки, росіяни проводили термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, розташованого неподалік міста Грайворон.