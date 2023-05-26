В українській розвідці відповіли, чи перебувають досі бійці РДК і "Свободи Росії" у Бєлгородській області

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" досі перебувають на території Бєлгородської області РФ. Водночас кількість учасників руху опору збільшується.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Так, відомо – є представники РДК і легіону "Свобода Росії". Є представники руху опору, які насправді розгортаються", – зазначив він.

За його словами, в РФ зростає кількість "людей, які зневірились" і не бачать іншого шляху, ніж збройна боротьба для захисту своїх конституційних справ.

"Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що Російська Федерація, і їхня географія поширюється, їхня кількість збільшується", – сказав Юсов.

Він наголосив, що ціль цих людей у Бєлгородській області – визволення цієї території від панування режиму російського диктатора Володимира Путіна, який є для них режимом внутрішньої окупації.

У відповідь на питання про те, на території яких конкретно населених пунктів наразі діють добровольці, представник ГУР зазначив, що назви селищ оголосять пізніше.

"Є кілька селищ на прикордонні – я зараз не буду говорити їхні назви, вони будуть пізніше оголошені, – з яких фактично відійшла рашистська влада, і в принципі там зараз немає влади жодної", – сказав він.

Нагадаємо, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ – у регіоні лунали вибухи. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що учасниками подій у Бєлгородській області є російські патріоти, які хочуть змінити політичний режим у своїй державі.

Влада російського регіону запроваджувала "режим контртерористичної операції", але потім скасувала його. Крім того, за даними української розвідки, росіяни проводили термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, розташованого неподалік міста Грайворон.