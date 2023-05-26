В украинской разведке ответили, находятся ли до сих пор бойцы РДК и "Свободы России" в Белгородской области

Бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" до сих пор находятся на территории Белгородской области. В то же время, количество участников движения сопротивления увеличивается.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Да, известно – есть представители РДК и легиона "Свобода России". Есть представители движения сопротивления, которые действительно разворачиваются", – отметил он.

По его словам, в РФ растет количество "отчаявшихся людей" и, которые не видят иного пути, чем вооруженная борьба для защиты своих конституционных дел.

"Да, такие люди остаются на территории, которая называется пока Российская Федерация, и их география распространяется, их число увеличивается", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что цель этих людей в Белгородской области – освобождение этой территории от власти режима российского диктатора Владимира Путина, являющегося для них режимом внутренней оккупации.

В ответ на вопрос о том, на территории каких конкретно населенных пунктов действуют добровольцы, представитель ГУР отметил, что названия поселков объявят позже.

"Есть несколько поселков на пограничье – я сейчас не буду говорить их названия, они будут позже объявлены, – из которых фактически отошли рашистские власти, и в принципе там сейчас нет власти ни одной", – сказал он.

Напомним, 22 мая в сети появилась информация о том, что нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ – в регионе раздавались взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве.

Власти российского региона вводили "режим контртеррористической операции", но позже отменили его. Кроме того, по данным украинской разведки, россияне проводили срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, расположенного недалеко от города Грайворон.