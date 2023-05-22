Россияне эвакуируют хранилище ядерных боеприпасов из Белгородской области

В свете последних событий, которые происходят в Белгородской области, россияне решили провести срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, находящегося недалеко от города Грайворона.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он сообщил, что немедленная эвакуация ядерных боеприпасов, которые хранились на объекте под названием "Белгород 22", уже в процессе и подтвердил, что на объекте было тактическое ядерное оружие. Для его на такую эвакуацию нужны значительные ресурсы.

Кроме того, по словам Юсова, российская реакция изменяется от неприятия и отрицания к панике. В российских телеграмм-каналах уже начали появляться видео, на которых испуганные местные жители пытаются попасть в заброшенные и заблокированные бомбоубежища, выломав дверь.

В качестве примера паники среди россиян он привел стихийную эвакуацию населения, которую оккупанты пытаются сделать организованной.

Напомним, 22 мая в сети появилась информация о том, что якобы нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ. Выяснилось, что там легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.