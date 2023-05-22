ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Политика
Дата публикации

Подоляк ответил, имеет ли Украина отношение к событиям в Белгородской области

Михаил Подоляк. Фото: ОП
Михаил Подоляк. Фото: ОП

Украина наблюдает за событиями в Белгородской области России, однако, не имеет к ним непосредственного отношения.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках", - отметил он.

По его словам, Киев "с любопытством" наблюдает и изучает ситуацию в Белгородской области.

"Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - добавил Подоляк.

Напомним, в понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что якобы нероссийские военные формирования проводят определенные действия в Белгородской области РФ. Выяснилось, что там легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты граждан Украины. 

Спикер ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане Российской Федерации, украинские силы не имеют к этому никакого отношения.

Автор:
Нина Комащенко