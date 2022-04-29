Россия перенесет боевые действия на свою территорию, — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия однозначно перенесет боевые действия на территорию своей страны, а количество провокаций там будет расти.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на свою территорию. Это ведь понятно. И неважно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать", — сказал Подоляк.

По его словам, неприятности на базах с топливом и складах с оружием на территории России будут продолжаться

"Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", — подытожил Подоляк.

По словам Подоляка, пока россияне относятся к войне довольно беспечно, однако вскоре это может измениться.

"Они считали, что эта война где-то там происходит, а мы здесь сидим: шампанское, икра и так далее, размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах", — считает Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя, нанося удары по складам и военным базам российских военных.

Ранее министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина вправе наносить удары по военных объектам, которые находятся на территории России. По его словам, "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".

Напомним, российские войска запускают ПВО над российским Белгородом, чтобы обвинить Украину в авианалетах на город.

Так, в российском Белгороде в пятницу, 1 апреля, произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.