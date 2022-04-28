Украина будет защищать себя, нанося удары по складам и военным базам оккупантов, — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя, нанося удары по складам и военным базам российских военных. Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

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"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц. Мир это право признает", — написал Подоляк.

Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по 🇷🇺 військових об‘єктах, заявив @SecBlinken. Росія напала на 🇺🇦 та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах 🇷🇺 убивць. Світ це право визнає. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Ранее министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина вправе наносить удары по военных объектам, которые находятся на территории России. По его словам, "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".

В свою очередь в Кремле на эти заявления отреагировали угрозами нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве.

Вице-премьер Британии Доминик Рааб назвал такие угрозы Кремля "нелегитимными".

"Эти заявления РФ нелегитимны, а то, что делаем мы, легитимно. Международное право дает четкие разъяснения на такие случаи. Государства могут оказывать военную поддержку любой стране, реализующей свое право на легитимную самооборону от агрессивного вторжения. И, откровенно говоря, если Россия начинает угрожать другим странам, то лишь закрепляет "статус парии" и лишь укрепляет солидарность и консенсус международного сообщества по поводу того, что ее нужно останавливать", — сказал Рааб.

Напомним, в четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие обстрелов были повреждены жилые дома.