Україна захищатиме себе завдаючи ударів по складах та військових базах оккупантів, - Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе, завдаючи ударів по складах і військових базах російських військових. Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

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"Росія напала на Україну і вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, у тому числі ударами по складах та базах російських убивць. Світ це право визнає", - написав Подоляк.

Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по 🇷🇺 військових об‘єктах, заявив @SecBlinken. Росія напала на 🇺🇦 та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах 🇷🇺 убивць. Світ це право визнає. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Раніше міністр оборони Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах, що знаходяться на території Росії. За його словами, "цілком законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям і різанині на українській землі".

У свою чергу у Кремлі на ці заяви відреагували погрозами завдати ударів по "центрам прийняття рішень" у Києві.

У свою чергу, віце-прем'єр Британії Домінік Рааб назвав такі погрози Кремля "нелегітимними".

"Ці заяви РФ – нелегітимні, а те, що робимо ми – легітимно. Міжнародне право дає чіткі роз'яснення на такі випадки. Держави можуть надавати військову підтримку будь-якій країні, яка реалізує своє право на легітимну самооборону від агресивного вторгнення. І, відверто кажучи – якщо Росія починає загрожувати іншим країнам, лише закріплює "статус парії" і лише зміцнює солідарність і консенсус міжнародного співтовариства з приводу того, що його потрібно зупиняти", - сказав Рааб.

Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки.