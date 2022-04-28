Россияне ударили ракетами по Запорожью: повреждены жилые дома

В четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

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Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Утро в Запорожье снова началось с воздушной тревоги.

Удар по областному центру был нанесен российской авиацией. Страна-агрессор применила ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

В городе ракета Х-55 повредила два жилых дома в частном секторе. Пока известно о трех пострадавших. Среди пострадавших есть ребенок.

"Информация будет уточнена, подробности впоследствии", — добавили в ОВА.

Как сообщает пресс-служба ЗСУ, в Запорожской области продолжаются активные бои в районе Гуляйполя. Враг пытается прорвать украинскую оборону. Но продвижения русских войск нет, а противник имеет потери убитыми и пленными.

Напомним, утром 26 апреля, по инфраструктуре Запорожья ударили три российские ракеты, две попали в предприятие. Известно об одном погибшем и еще одном раненом.