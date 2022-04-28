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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: пошкоджено житлові будинки
У четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
Ранок у Запоріжжі знову розпочався з повітряної тривоги.
Удар по обласному центру було завдано російською авіацією. Країна-агресор застосувала ракети Х-55 класу "повітря-земля".Підписуйтесь на наш Telegram канал
У місті ракета Х-55 пошкодила два житлові будинки у приватному секторі. Поки що відомо про трьох постраждалих. Серед постраждалих є дитина.
"Інформацію буде уточнено, подробиці згодом", — додали в ОВА.
Як повідомляє пресслужба ЗСУ, у Запорізькій області продовжуються активні бої в районі Гуляйполя. Ворог намагається прорвати українську оборону. Але просування російських військ немає, а противник має втрати вбитими та полоненими.
Нагадаємо, вранці 26 квітня, по інфраструктурі Запоріжжя вдарили три російські ракети, дві потрапили до підприємства. Відомо про одного загиблого і ще одного пораненого.