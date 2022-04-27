Под российским Белгородом горит склад боеприпасов

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о том, что в селе Старая Нелидовка, которое расположено под Белгородом, горит склад боеприпасов.

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Об этом пишут российские СМИ.

Гладков сначала сообщил, что около 03:35 27 апреля проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. После он услышал еще три взрыва.

Спустя полчаса Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов", - отметил он.

Он добавил, что "разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет".

Напомним, российские войска запускают ПВО над российским Белгородом, чтобы обвинить Украину в авианалетах на город.

Так, в российском Белгороде в пятницу, 1 апреля, произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.