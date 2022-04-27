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Под российским Белгородом горит склад боеприпасов
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о том, что в селе Старая Нелидовка, которое расположено под Белгородом, горит склад боеприпасов.
Об этом пишут российские СМИ.
Гладков сначала сообщил, что около 03:35 27 апреля проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. После он услышал еще три взрыва.
Спустя полчаса Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов", - отметил он.
Он добавил, что "разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет".
Напомним, российские войска запускают ПВО над российским Белгородом, чтобы обвинить Украину в авианалетах на город.
Так, в российском Белгороде в пятницу, 1 апреля, произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.