Під російським Бєлгородом горить склад боєприпасів

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про те, що у селі Стара Нелідівка, що розташоване під Бєлгородом, горить склад боєприпасів.

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Про це пишуть російські ЗМІ.

Гладков спочатку повідомив, що близько 03:35 27 квітня прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Після цього він почув ще три вибухи.

За пів години Гладков повідомив про пожежу на складі боєприпасів.

"Щойно зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів", - зазначив він.

Він додав, що "руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає".

Нагадаємо, російські війська запускають ППО над російським Бєлгородом, щоб звинуватити Україну в авіанальотах на місто.

Так, у російському Бєлгороді у п'ятницю, 1 квітня, сталася пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери.